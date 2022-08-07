Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu(2) Diyarbakır haberi... 3 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDUDiyarbakır'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş (13), 3 saat sonra ekiplerce ölü bulundu. 3 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU Diyarbakır'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş (13), 3 saat sonra ekiplerce ölü bulundu. Bölgede bekletilen ambulansa konulan Ahmet'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Burak EMEK/ DİYARBAKIR, Güncel Demirören Haber Ajansı / Burak Emek Diyarbakır Güncel Haberler

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