Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu(2) - Haberler

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Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu(2)

Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da gölete giren 13 yaşındaki Ahmet, kayboldu(2)

Diyarbakır haberi... 3 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDUDiyarbakır'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş (13), 3 saat sonra ekiplerce ölü bulundu.

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3 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Diyarbakır'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan Suriyeli Ahmet El-Derviş (13), 3 saat sonra ekiplerce ölü bulundu. Bölgede bekletilen ambulansa konulan Ahmet'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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