Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı Güncel Haberler Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece hizmet sunan otobüs sayısını artırdı, iki yeni hat açtı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece hizmet sunan otobüs sayısını artırdı, iki yeni hat açtı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların rahat, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları için çalışmalar devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, gelen talepler üzerine gece şehir içinde hizmet veren nöbetçi toplu taşıma araçlarına yeni güzergahlar ekledi, yoğunluk yaşanan hatlarda ise ilave araçla sefer sayısı artırıldı. Yeni belirlenen ve sefer sayıları artırılan güzergahlarda araçlar saat 20.00 ile 01.00 arasında hizmet verecek. Güncel AA / Osman Bilgin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

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