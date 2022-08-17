Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı

Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da gece ulaşım hizmeti sunan belediye otobüslerinin sayısı arttırıldı

Güncel Haberler

Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece hizmet sunan otobüs sayısını artırdı, iki yeni hat açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine gece hizmet sunan otobüs sayısını artırdı, iki yeni hat açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların rahat, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti almaları için çalışmalar devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı, gelen talepler üzerine gece şehir içinde hizmet veren nöbetçi toplu taşıma araçlarına yeni güzergahlar ekledi, yoğunluk yaşanan hatlarda ise ilave araçla sefer sayısı artırıldı.

Yeni belirlenen ve sefer sayıları artırılan güzergahlarda araçlar saat 20.00 ile 01.00 arasında hizmet verecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title