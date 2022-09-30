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Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da eski eşini öldüren ve saklandığı kulübede yakalanan zanlı tutuklandı

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Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da eski eşini öldüren ve saklandığı kulübede yakalanan zanlı tutuklandı

Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 ay önce eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren ve köyde saklandığı kulübede yakalanan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 ay önce eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren ve köyde saklandığı kulübede yakalanan zanlı tutuklandı.

15 Temmuz'da akrabası olan eski eşini bıçakladıktan sonra silahla öldüren ve merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde bir kulübede yakalanan Emrah Başeğmez hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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