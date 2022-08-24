Diyarbakır haberi... DİYARBAKIR - Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun cesedi bulundu Güncel Haberler Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'da önceki gün Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı. Diyarbakır'da önceki gün Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, ailesiyle 22 Ağustos'ta Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki Ahmet Donat'ın bulunması için yürütülen arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı. AFAD ekiplerince, suya düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde bulunan Donat'ın cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Bestami Bodruk Diyarbakır Dicle Sur Güncel Haberler

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