Diyarbakır haberi: Diyarbakır'da 2. Doğu Pediatri Kongresi düzenlenecek

Diyarbakır'da 2. Doğu Pediatri Kongresi gerçekleştirilecek.

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak kongrede gerçekleştirilecek oturumlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları konularının konuşulacağını bildirdi.

Kongre süresince hem bilimsel oturumların hem de sosyal programların planlandığını aktaran Asena, kongrenin katılımcılar açısından çok faydalı olacağını belirtti.

Asena, şunları kaydetti:

"Çocuk sağlığı ve hastalıklarını yaklaşık 4 gün boyunca kongremizde masaya yatıracağız. Genel pediatri, nöroloji, romatoloji, nefroloji, hematoloji, gelişimsel pediatri, gastroenteroloji gibi tüm çocuk yan dal oturumları kongremizde planlandı. Sosyal medyada çocuk sağlığı ve yine pediatride geleneksel ve tamamlayıcı tıp konuları kongre bilimsel programına dahil edildi. Bini aşkın çocuk hekimini Diyarbakır'da ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız."