18 yıl hapis cezası olan hükümlü JASAT tarafından yakalandı Güncel Haberler Diyarbakır'da 'kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl kesinleştirilmiş cezası bulunan firari hükümlü şahıs, JASAT tarafından yakalandı. Diyarbakır'da 'kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl kesinleştirilmiş cezası bulunan firari hükümlü şahıs, JASAT tarafından yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu başlatılan operasyon çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, "Kasten Adam Öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.A. isimli şahıs, Bağlar ilçesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Diyarbakır JASAT 3. Sayfa Güncel Haberler

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