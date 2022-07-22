Diyarbakır haberi: Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme - Haberler

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Diyarbakır haberi: Diyarbakır Barosuna "TSK'yı suçlayan" paylaşımları nedeniyle inceleme

AA - Aziz Aslan - Güncel
Diyarbakır haberi: Diyarbakır Barosuna 'TSK'yı suçlayan' paylaşımları nedeniyle inceleme

Diyarbakır haberleri: Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, baronun sosyal medya hesabından "Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlayan" paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, baronun sosyal medya hesabından "Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlayan" paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosunun Twitter hesabından "TSK'yı suçlayan" paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlattı.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır TSK Güncel Haberler

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