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Diyarbakır haberi: Bağlar Belediyesi 8 ayda 1470 çocuğa giysi desteği sundu

Diyarbakır haberi: Bağlar Belediyesi 8 ayda 1470 çocuğa giysi desteği sundu

Güncel Haberler

Diyarbakır yerel gündem haberine göre Bağlar Belediyesi, bu yılın 8 ayında 500 aileye ve 1470 çocuğa giysi desteği sundu.

Bağlar Belediyesi, bu yılın 8 ayında 500 aileye ve 1470 çocuğa giysi desteği sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin imkanları ve hayırseverlerden yapılan bağışlarla temin edilen giysiler, belediyeye başvuran ve yapılan inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere teslim ediliyor.

Kimi zaman da hazırlanan giysi paketleri belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ev ziyaretleri ile ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin ek hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikte, 60 çocuğa hazırlanan giysi paketlerini hediye etti.

Beyoğlu, "İhtiyacı karşılanan her aile ve çocuk için tarif edilemez mutluluk yaşıyoruz. Toplumsal dayanışma ruhunu artıran bu çalışmalar aynı hızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Beyoğlu Bağlar Güncel Haberler

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