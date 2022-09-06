Diyarbakır haberi! Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı Güncel Haberler Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Adana'dan geldiği Diyarbakır'da annesini tüfekle yaralayan kişi yakalandı. Adana'dan geldiği Diyarbakır'da annesini tüfekle yaralayan kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Adana'da eşiyle boşanma aşamasında olan H.T. (36) Diyarbakır'a gelerek annesinin merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Bunun üzerine 17 yaşındaki Y.T. de Adana'dan gelerek anneannesinin evinde bulunan annesi H.T'ye tüfekle ateş açtı. Yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Y.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Y.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Aziz Aslan Diyarbakır Bağlar Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır haberi! Adana'dan Diyarbakır'a gelen kişi, annesini silahla yaraladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.