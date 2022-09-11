Diyarbakır haber | Kayapınar'lı 6 bin çocuk yüzme öğrendi

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi'ne ait Fırat, Dicle, Anzele ve Küpeli Havuzlarında yaz sezonu boyunca 6 bin çocuk eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yüzme öğrendi.

Kayapınar Belediyesi tarafından 14 Haziran'dan itibaren 2'si kapalı 2'si açık 4 yüzme havuzunda açılan kurslarına başvuran 7-17 yaş arası 6 bin kursiyer yüzme öğrendi. 'Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın' projesiyle eğitmenler tarafından, yaz ayları boyunca profesyonel eğitim gören çocuklar ve aileleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kapanış etkinliğinde aileler çocuklarını büyük bir mutlulukla izlerken, gerçekleştirilen yüzme yarışlarına alkışlarla destek verdi. Öğrenciler, yaz boyunca aldıkları eğitimle birlikte tek başlarına yüzmenin keyfini yaşadı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimleri konusuna önem verdiklerini ifade ederek, "Okulların kapanmasıyla birlikte belediyemize ait 2'si kapalı, 2'si açık olmak üzere 4 havuzumuzda yüzme kurslarını başlattık. 6 bin çocuğumuz bu kurslardan faydalanarak yüzmeyi öğrendi. Pandemi döneminde yaşadığımız kaybı bu dönemde çalışmalarımıza hız vererek kapatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, ailelerimizin desteği ile sportif faaliyetlere yönlendirilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Ayrıca belediyemize ait 2 adet kapalı yüzme havuzumuzda ise eğitimlerimiz devam edecek. Emeği geçen eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR