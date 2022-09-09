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Diyarbakır haber... Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Tekdemir'den basın açıklaması

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Diyarbakır haber... Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi Başkanı Tekdemir'den basın açıklaması

Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tekdemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde üyelerle yaptığı açıklamasında, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kapsamının genişletilmesini, uzman ve başöğretmenlik sınavlarının iptal edilmesini isteyen Tekdemir, "8 yılını dolduran öğretmenlere uzman öğretmen, 12 yılını tamamlayanlara da başöğretmen unvanı verilmelidir. Bu çerçevede, toplu sözleşme teklifimiz esas olmalı, sınav tartışması da son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tekdemir, şunları kaydetti:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, ilimizde ve ülkemizde daha müreffeh olma yolundaki hedeflerimize sorunlarını aşmış, eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılamış bir eğitim sistemiyle erişebileceğine inanıyor, sorunların çözüme kavuşturulacağı bir eğitim-öğretim yılı temenni ederek, bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize başarı dolu bir yıl diliyoruz."

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

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