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Diyarbakır haber | Diyarbakır'da meyve suyu kutusunda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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Diyarbakır haber | Diyarbakır'da meyve suyu kutusunda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Edinilen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'da takside yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 65 cep telefonu bulundu.

Diyarbakır'da takside yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 65 cep telefonu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Çınar İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yol kontrolü sırasında Mardin'den, Diyarbakır'a seyir halinde olan taksi şüphe üzerine durduruldu.

Takside yapılan aramada siyah poşetlerde bulunan meyve suyu kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 65 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır Mardin Çınar Güncel Haberler

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