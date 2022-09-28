Diyarbakır haber | Diyarbakır'da meyve suyu kutusunda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Diyarbakır haberine göre Diyarbakır'da takside yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 65 cep telefonu bulundu. Diyarbakır'da takside yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 65 cep telefonu bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır ve Çınar İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yol kontrolü sırasında Mardin'den, Diyarbakır'a seyir halinde olan taksi şüphe üzerine durduruldu. Takside yapılan aramada siyah poşetlerde bulunan meyve suyu kutularına gizlenmiş gümrük kaçağı 65 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Aziz Aslan Diyarbakır Mardin Çınar Güncel Haberler

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