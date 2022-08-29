Diyarbakır haber! Diyarbakır'da "Jandarma Kupası Koşusu" yapıldı Güncel Haberler Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'da Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından "Jandarma Kupası Koşusu" yapıldı. Diyarbakır'da Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından "Jandarma Kupası Koşusu" yapıldı. Diyarbakır Hipodromu'nda "Kadına El Kalkamaz" temasıyla 28 Ağustos'ta düzenlenen at yarışını, "Sararhan" isimli atla jokey İsa Akyavuz, kazandı. Kazanan atın sahibinin vekili Mehmet Kılıç'a İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mete Barakazi, jokey Akyavuz'a ise İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Genç Osman Önal tarafından plaket verildi. Güncel Kaynak: AA / Aziz Aslan Türkiye Jokey Kulübü Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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