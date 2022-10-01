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DİYARBAKIR - Dünya Yaşlılar Günü'nde "Ulu Çınarlar" yalnız bırakılmadı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Servis araçlarıyla yaşlıları evlerinden alan ekipler, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Yaşlılar Lokali'ne getirdi.

Daha sonra ulu çınarlara Hz. Süleyman Cami ve tarihi On Gözlü Köprü gezdirildi.

Diyar-ı Lezzet'te bir araya gelen ulu çınarlar, dengbejlerin seslendirdiği klam ve stranları dinledi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

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