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Diyarbakır haber... Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

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Diyarbakır haber... Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle dün Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki A.D'nin bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

A.D'nin yakınları arama çalışmalarını takip ediyor.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır Dicle Sur Güncel Haberler

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