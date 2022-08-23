Diyarbakır haber... Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Güncel Haberler Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, ailesiyle dün Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için giden ve nehre düşerek kaybolan 10 yaşındaki A.D'nin bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor. A.D'nin yakınları arama çalışmalarını takip ediyor. Güncel Kaynak: AA / Aziz Aslan Diyarbakır Dicle Sur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır haber... Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.