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Diyarbakır haber... Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır haber... Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır haberlerine göre Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1067'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sevgi Çağmar, 8 yıl önce dağa kaçırılan çocuğuna kavuşmak için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirten Çağmar, "Eylemimize kararlıkla devam edeceğiz. Çocuklarımızı kaybolduğu yerde arıyoruz. Buradan gitmiyoruz. Bu sıcağa rağmen çocuklarımızı almaya kararlıyız. Çocuklarımızı onlardan alacağız." dedi.

Oğluna duyduğu özlemi anlatan Çağmar, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Çağmar, "Yavuz gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni burada bekliyorum. Seni almadan buradan gitmeyeceğim." dedi.

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 9 yıldır evladını görmediğini belirtti.

Ödümlü, evlatları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirerek "Burada evladımızı bekliyoruz. 4 bayramdır buradayım. Evladımızı istiyoruz." diye konuştu.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Eylül Güncel Haberler

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