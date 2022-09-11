Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır haber! Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Güncel Haberler

Diyarbakır haber! Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi,1105'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Bingöl, şunları söyledi:

"Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Evlatları kandırıp dağa götürdüler. Evladım daha 14 yaşındaydı. Oğlum ekmek için ağlıyordu. Dağa gidecek iradesi yoktu. 9 senedir oğlumdan hiç haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum, oğlum için buradayım."

Bingöl, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için gelerek eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu ifade etti.

Ödümlü, "HDP il binasının önünden kalkmayacağız. Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum artık evine dön." dedi.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

GAP turu kapsamında Bursa'dan Diyarbakır'a gelen aralarında turizm firması yetkililerinin de bulunduğu 42 kişi Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title