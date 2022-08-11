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Diyarbakır haber | DİYARBAKIR ADLİYESİNDE KEDİ KURTARMA OPERASYONU

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Diyarbakır haberler... DİYARBAKIR Adliyesi'nin vatandaş girişinde bulunan polis kulübesinin çatısından demir profil içerisinde düşen bir kedi, adliyeye çağrılan ustanın kesim yaparak çıkarılmasıyla kurtarıldı.

DİYARBAKIR Adliyesi'nin vatandaş girişinde bulunan polis kulübesinin çatısından demir profil içerisinde düşen bir Kedi, adliyeye çağrılan ustanın kesim yaparak çıkarılmasıyla kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Adliye binasındaki vatandaş kapısında meydana geldi. Öğlen saatlerinde polis kulübesinin demir profili içerisinde kedi sesi duyanlar durumu adliye çalışanlarına bildirdi. Kısa sürede kulübenin yanına gelenler kedinin olduğunu fark etti. Demir profil bölgeye çağrılan bir usta tarafından kesildi. Kedi sıkıştığı yerden kurtarılırken o anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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