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Diyarbakır haber: CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik oldu

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Diyarbakır haber: CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik oldu

Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Abdullah Atik seçildi.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Abdullah Atik seçildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde, CHP Adana milletvekili Orhan Sümer başkanlığındaki divan oluşumunun ardından oy verme işlemine geçildi.

2 liste halinde gidilen seçimde, Atik 49, Sertaç Eke 20 oy aldı.

Seçimde, Atik İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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