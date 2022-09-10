Diyarbakır haber: CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik oldu Güncel Haberler Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Abdullah Atik seçildi. CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Abdullah Atik seçildi. Merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde, CHP Adana milletvekili Orhan Sümer başkanlığındaki divan oluşumunun ardından oy verme işlemine geçildi. 2 liste halinde gidilen seçimde, Atik 49, Sertaç Eke 20 oy aldı. Seçimde, Atik İl Başkanlığına seçildi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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