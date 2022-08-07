Diyarbakır haber: Bursa'da asırlık çınarlar 'Çınar Hekimleri'ne emanet

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı medeniyetinin sembollerinden asırlık çınar ağaçlarını, patentini aldıkları ' Çınar Hekimleri' ekibiyle korumaya aldı. Çınar Hekimler, sayıları 1240'a ulaşan ağaçların periyodik bakım ve restorasyonunu gerçekleştiriyor.

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi asırlık çınarların bakımına önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Tarım ve Peyzaj A.Ş. iş birliğinde şehrin süsü olarak kenti saran ve yaşları 100 ila 600 arasında değişen anıt ağaçların bakımını düzenli olarak yapıyor. Çınar ağaçlarının bakımı konusunda ihtisaslaşan ekip, 'Çınar Hekimleri' adıyla özel bir birim oluşturdu. Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki 432 yaşındaki yağcılar çınarın bakım çalışmalarını BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzmanlardan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Ağaçlarımızın gövde yüzeyinde oluşan çürümeler, mantar, kuruma, böcek zararları, hastalıklı dokular yüzeyden ayıklandıktan sonra, sağlıklı dokuya ulaşıp, onarım ve bakım işlemleri gerçekleşiyor. Ağacın beslenme alanına ilişkin iyileştirmeler yapıyoruz. Böylece yeterli beslenme sağlanıyor ve sular kök yapısına ulaştırılıyor. Kalın dalların kırılmaması için ağaç dallarına mekanik destekleme yapıyoruz. Çınarları çürümeye yol açan bakterilerden temizleyip, temizlenen bölgeyi koruma altına alarak daha uzun yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çınarları yaşatmak gerçekten bizim boynumuzun borcu."