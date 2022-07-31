Diyarbakır haber: Bağlar Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır haber: Bağlar Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi

Diyarbakır haber: Bağlar Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi

Diyarbakır haberleri... Bağlar ilçesinde yol ve çevre düzenlemesi sürüyor.

Bağlar ilçesinde yol ve çevre düzenlemesi sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak için merkezden kırsala çalışma yürüttü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "İlçenin her karışında halkımızın emrindeyiz" temasıyla başlatılan hizmet seferberliğinin devam edeceğini belirtti.

Ulaşımda sıkıntı yaşanmaması ve trafiğin rahatlaması için yeni yolların açıldığını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Yemişalan Mahallesi'nde vatandaşların talebi üzerine yeni yapıldı. Şeyh Şamil Mahallesi'nde de yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Bir yandan da yaya geçitlerini konforlu hale getirmek için kaldırım revize etme, parke taşı yenileme ve değiştirme çalışmaları yürütülüyor. Bağcılar, Fatih ve Yeniköy mahallelerinde parke taşı çalışmalarından sonra yaya geçitleri ve kaldırımlar elverişli hale getirildi."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title