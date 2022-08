Diyarbakır haber... Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ilçede ev ziyaretlerini sürdürüyor

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar, Körhat ve Yeniköy mahallelerinde vatandaşları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklama göre, Beyoğlu kendisini davet eden vatandaşların talebi üzerine ziyaret ettiği birçok evde vatandaşlarla görüştü.

41 aydır sahada olduklarını dile getiren Beyoğlu, daha önce çekingen bir tutum sergileyen vatandaşların şimdilerde taleplerini çok rahat bir şekilde dile getirebildiğini belirtti.

Gittikleri her yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini vatandaşlara ilettiğini, bunun memnuiyetle karşılandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belediye başkanı her gün sokaklarda olacak, evlere gidecek, insanları kendi ayağına getirmeyecek, kendisi ayaklarına giderek, sorun dinleyerek anlık çözümler üretilmesini sağlayacak. İnsanlar bunu beklemiyorlardı. Bu yüzden bir çekingenlik ve güvensizlik vardı. Çünkü daha önce böyle bir tablo yaşamamışlardı. Bizim bu konudaki kararlı duruşumuzu ve samimiyetimizi görünce bakış açıları değişti. Daha önce kapısını kapatan insanlar şimdilerde hem kapısını hem gönlünü açıyor. Her gün yüzlerce insandan davet geliyor. Bu yüzden hafta içi yetmiyor, hafta sonu da ziyaretler yapıyoruz. Aldığımız her dua bizim için dünyaya bedel."