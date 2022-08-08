Diyarbakır gündem haberleri: Kayapınar'da 'Yaz Şenlikleri' başladı

Diyarbakır haberine göre Kayapınar Belediyesi, vatandaşların ağustos ayını eğlenceli ve keyifli geçirmesi amacıyla "Yaz Şenlikleri" düzenledi.

Kayapınar Belediyesi, vatandaşların ağustos ayını eğlenceli ve keyifli geçirmesi amacıyla "Yaz Şenlikleri" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı boyunca ücretsiz olarak Park 75'te her cuma günü spor ve sinema, cumartesi günü sürpriz sanatçıların yer alacağı konser, pazar günleri ise çocuklar için animasyon ve oyun etkinlikleri düzenlenecek.

Kayapınarlı gençleri, kadınları, çocukları ve aileleri yaz boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturacak olan şenlikler bu hafta sonu itibarıyla başladı.

Etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, şenlikte emeği geçenlere ve şenliğe katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.