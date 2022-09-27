Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır gündem haberleri... Kayapınar Belediyesinin Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti

Güncel Haberler

Diyarbakır gündem haberleri... Kayapınar Belediyesinin Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti

Diyarbakır haberine göre Kayapınar Belediyesinin TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti.

Kayapınar Belediyesinin TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliğindeki standını 3 bin öğrenci ziyaret etti.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle organize edilen ve Sümerpark'ta düzenlenen TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği 3 gün sürdü.

Şenlikte Kayapınar Belediyesi Standı ve Bilim Otobüsünü 3 bin öğrenci ziyaret etti.

Şenlikte, Robotik Kodlama Atölyesinde öğrencilerin yaptığı çalışmaları sergilendi, bilim otobüsü de alanda yer aldı.

Bilim Otobüsünde, uzay ve astronomi, mercekler ve aynalar, Newton'un beşiği, tesla bobini, nabız ölçer davulu, mekanik ve dijital mikroskop, sanal gözlük, astronomi sistemi, pisagor teoremi uygulama stantları yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Mezopotamya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title