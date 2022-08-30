Diyarbakır 3. sayfa haberi: Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da 431 kilogram esrar ele geçirildi Güncel Haberler Diyarbakır haberler: İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 431 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 431 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha. Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz. Ergani yolunda durdurulan 2 şüpheli araçta, 431 kilogram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyetimize tebrikler" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu Diyarbakır 3. Sayfa Güncel Haberler

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