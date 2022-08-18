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Diyarbakır gündem haberleri | Diyarbakır'da 3 caddenin asfalt çalışması tamamlandı

Diyarbakır gündem haberleri | Diyarbakır'da 3 caddenin asfalt çalışması tamamlandı

Güncel Haberler

Diyarbakır yerel gündem haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Heskif, Nevruz ve Azadi caddelerinde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Heskif, Nevruz ve Azadi caddelerinde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 1370 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe sahip Heskif CaddesiRnde de 2 bin 700 ton aşınma asfalt çalışması yapıldı.

Azadi Caddesi'nde 600 metre uzunluk, 25 metre genişlikte 1250 ton aşınma asfalt çalışması tamamlandı.

2 bin 200 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip Nevruz Caddesi'nde de 10 bin ton aşınma asfalt çalışması tamamlanarak cadde yeni haliyle hizmete sunuldu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, asfalt çalışmaları tamamlanan Heskif ve Nevruz caddelerinde refüj ve kaldırımlarda peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, Azadi Caddesi'ndeki refüj ve kaldırımlarda ise ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

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