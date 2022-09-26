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Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi okullara basketbol potası monte ediyor

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Diyarbakır gündem haberleri... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi okullara basketbol potası monte ediyor

Diyarbakır haber: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kent merkezi ve tüm ilçelerdeki okullara 400 basketbol potası monte ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kent merkezi ve tüm ilçelerdeki okullara 400 basketbol potası monte ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, devlet okullarında eğitim gören çocukların spor yapmalarına olanak tanımak ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ilk ve ortaokullar ile liselerin bahçelerine basketbol potası kuruyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkezi ile ilçelerde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okulların bahçelerine 400 basketbol potası monte edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, zeminin uygun olduğu okul bahçelerine basketbol potaları monte ederken, zemini uygun olmayan okulların bahçelerinde ise ilk etapta düzeltme çalışması yürütüyor.

Şu ana kadar 265 okulun bahçe zemininde düzeltme çalışmasını tamamlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, zemini uygun hale getirilen alanlara 139 basketbol potasının montajını yaparak öğrencilerin hizmetine sundu.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi basketbol Güncel Haberler

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