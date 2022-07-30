Diyarbakır gündem haberi... SİLVAN BARAJI İNŞAATI TÜNELİNDE 18 İŞÇİ GAZDAN ZEHİRLENDİ
Diyarbakır haber: AFAD: Olay yerine yönlendirilen uzman KBRN ekiplerimiz gerekli ekipmanlarıyla ölçümlerini yaparak kimyasal gazın zarar derecesini ölçüp hastane ile paylaşmıştır.
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AFAD: Olay yerine yönlendirilen uzman KBRN ekiplerimiz gerekli ekipmanlarıyla ölçümlerini yaparak kimyasal gazın zarar derecesini ölçüp hastane ile paylaşmıştır.
Açığa çıkan gazdan 18 işçimiz etkilenmiş olup tedavileri için hastaneye kaldırılmışlar.
İşçilerimize acil şifalar diliyoruz.
Demirören Haber Ajansı / Güncel