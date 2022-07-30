Diyarbakır gündem haberi... SİLVAN BARAJI İNŞAATI TÜNELİNDE 18 İŞÇİ GAZDAN ZEHİRLENDİ Diyarbakır haber: AFAD: Olay yerine yönlendirilen uzman KBRN ekiplerimiz gerekli ekipmanlarıyla ölçümlerini yaparak kimyasal gazın zarar derecesini ölçüp hastane ile paylaşmıştır. AFAD: Olay yerine yönlendirilen uzman KBRN ekiplerimiz gerekli ekipmanlarıyla ölçümlerini yaparak kimyasal gazın zarar derecesini ölçüp hastane ile paylaşmıştır. Açığa çıkan gazdan 18 işçimiz etkilenmiş olup tedavileri için hastaneye kaldırılmışlar. İşçilerimize acil şifalar diliyoruz. Demirören Haber Ajansı / Güncel AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır gündem haberi... SİLVAN BARAJI İNŞAATI TÜNELİNDE 18 İŞÇİ GAZDAN ZEHİRLENDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.