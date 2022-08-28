Diyarbakır yerel haberleri: İhbar hattından Kayapınar Belediyesine 9 bin 373 başvuru

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesine ihbar hattından 9 bin 373 ihbar, öneri, talep ve şikayet yönlendirildiği bildirildi.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'nden Kayapınar Belediyesi'nin sorumluluk alanı ile ilgili gelen bütün ihbar, öneri, şikayet ve talepler hızlıca değerlendirildiği ve vatandaşa anında geri dönüş yapıldığı belirtildi. Son 9 ayda Kayapınar Belediyesi'ne Alo 153 Çağrı Merkezi'nden 4 bin 500, belediye Whatsapp hattından 3 bin 143, halkla ilişkiler biriminden de yüz yüze olacak şekilde 1730 vatandaşın önerileri alındı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenilenen yüzü ile hizmet veren Alo 153 Çağrı Merkezimiz aracılığıyla Kayapınar Belediyemize vatandaşlarımızdan gelen talep, öneri, ihbar ve şikayetlere çözüm bulmak için üstün bir hizmet anlayışı ile profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza çözüm üretmek için 7 gün 24 saat buradayız. Vatandaşlarımız, en iyi ve en hızlı çözümü hak ediyor" dedi. - DİYARBAKIR