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Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'ın tarihi surlarında 1500 yıllık kandil bulundu

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Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'ın tarihi surlarında 1500 yıllık kandil bulundu

Diyarbakır yerel gündem haberine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında 1500 yıllık kandil bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında 1500 yıllık kandil bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır surlarının eski ihtişamına kavuşması için "Surlarda Diriliş" temasıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu öngörülen 1500 yıllık kandil bulundu.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmanın ardından yapısal bütünlüğünü bozulmamış kandil Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel

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