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Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'ın iki caddesinde asfalt çalışmaları tamamlandı

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Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'ın iki caddesinde asfalt çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır haber: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Bağlar ilçesindeki Hashavar ve Ahmet Kaya caddelerinde yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Bağlar ilçesindeki Hashavar ve Ahmet Kaya caddelerinde yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığınca vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Bağcılar Mahallesindeki 1000 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğindeki Hashavar Caddesi'nde asfalt çalışması yapıldı.

25 metre genişliğindeki, 2 bin 250 metre uzunluğundaki Ahmet Kaya Caddesi'nde de asfalt çalışması yapıldı.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca yenilenen bulvar ve caddelerde alt ve üst yapı çalışmalarının ardından refüj ve kaldırımlara ağaçlar dikiliyor.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahmet Kaya Bağcılar Bağlar Güncel Haberler

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