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Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları

Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da yol yenileme çalışmaları

Diyarbakır haberler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan Mir Cembeli Bulvarı ve Hilar Caddesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladı.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan Mir Cembeli Bulvarı ve Hilar Caddesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 750 metre uzunluk ve 50 metre genişliğinde olan Mir Cembeli Bulvarında son kat aşınma tabakası yapılarak, 4 bin 500 ton asfalt tabakası serildi.

1750 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan Hilar Caddesi'nde de aşınma tabakası çalışması yürütülerek 7 bin ton asfalt serimi yapıldı.

Asfalt ve kaldırımları yıpranan yollarda zemin güçlendirme amacıyla çalışma yapıldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından da yenilenen bulvar ve caddede alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra refüjlere ve kaldırımlara ağaç dikildi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Daire Başkanlığı Yenişehir Güncel Haberler

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