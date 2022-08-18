Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi, cezaevine gönderildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi, cezaevine gönderildi. 15 Ağustos Pazartesi günü Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasına (UYUMA), Bağlar ilçesindeki bir parkta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi geldi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, D.A, M.O, F.F, Y.İ, R.N, E.Ç, A.M.D. ve B.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmeye yarayan düzenekler ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilere ait dijital materyallere ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paraya el koydu. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.M.D. ve B.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Aziz Aslan Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

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