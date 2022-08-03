Diyarbakır gündem haberi... Diyarbakır'da tarihi surların ihtişamını ortaya çıkaracak çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surlarının kaçak yapılardan temizlenmesi için yürütülen çalışmalar sırasında oluşan hafriyat temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Surlarda Diriliş" sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında Benusen bölgesinde koruma bandı içinde bulunan surlar, kaçak yapılarla gecekondulardan temizledi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kaçak yapıların yıkımı sonrası alanda oluşan hafriyatı Büyükşehir Belediyesince belirlenen alana nakletti.

Alanı hafriyattan arındırma çalışmalarına devam edecek olan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, "Ulu Beden (Evli Beden)" ve "Yedi Kardeş Burcu" arasındaki bölümde yakın zamanda çevre düzenleme çalışmalarına başlayacak.

"Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi"nin tamamlanmasıyla, Mardinkapı ile Urfakapı arasında kalan 1172 metrelik hatta bulunan Nur, Yedikardeş, Ulu Beden ve Selçuklu burçlarının ihtişamının ortaya çıkarılması hedefleniyor.