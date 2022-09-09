DİYARBAKIR - "Sur Kültür Yolu Festivali" hazırlıkları sürüyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde düzenlenecek "Sur Kültür Yolu Festivali"nin amacının kentin güzelliklerini ülkeye ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde düzenlenecek "Sur Kültür Yolu Festivali"nin amacının kentin güzelliklerini ülkeye ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Demircan, 8-16 Ekim'de gerçekleştirilecek festival öncesi Sur ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yenikapı Caddesi'nde gazetecilere açıklama yapan Demircan, toplum hayatının şehirde kültür ve sanatla var olduğunu anlattı.

Dünyanın her yerinde bütün devlet ve toplulukların "kültür başkentleri" ilan ederek şehrin kültürel ve sanatsal dokusunu ön plana çıkartan eylemler içerisinde olduklarını aktaran Demircan, bakanlıklarının öncelikle İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni başlattığını anımsattı.

Eylül ayının ortalarından başlayarak ekim ayının sonuna kadar İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu, Ankara'da Başkent Kültür Yolu, Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu, Çanakkale'de Troya Kültür Yolu festivallerini icra edeceklerini belirten Demircan, şöyle konuştu:

"Sur Kültür Yolu Festivali'nin düzenleneceği Diyarbakır, Mezopotamya'nın önemli alanları ve önemli başlangıç noktalarından, dünyanın en önemli tarihi mekanlarından biri. Burada yapılan restorasyonlardan da hep birlikte başta Diyarbakırlılar olmak üzere bütün ülke vatandaşlarımız olarak gurur duyuyoruz."

Festivalle ilgili program detaylarını eylül ayı sonunda ilan edecekleri sözlerine ekleyen Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başta Dağkapı'da yapacağımız meydan etkinliklerindeki konserler, İçkale'de gerçekleştireceğimiz etkinlikler, sergiler, sohbetler, film gösterimleri, sanatçı buluşmaları ve toplumun önde gelen kanaat önderleri, mimarlar, mühendisler yani somut veya somut olmayan mirasımıza paydaş olan, bu süreçlerde bulunmuş, katkı vermiş ama Diyarbakır'da ama ülkemizin dört bir tarafında bu anlamda işin içerisinde olmuş insanları olabildiğince toplayabildiğimiz ölçüde inşallah Diyarbakır Sur ilçesinde 9 gün süren güzel bir etkinliği hep birlikte yaşamış olacağız. Hedefimiz; Diyarbakır'ın güzelliklerini hem ülkemize hem de dünyaya duyurmak. 7 Ekim günü itibariyle ilk startları verip 8 Ekim sabahından itibaren 9 gün sürecek bu etkinliği hep birlikte idrak etmiş olacağız."

Demircan, festival kapsamında Diyarbakır'da yaklaşık bin fotoğraf sanatçısının katılacağı foto maraton düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Demircan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından üstü açık otobüsle tarihi ilçeyi gezdi. Diyarbakırlı sanatçı Bedri Ayseli de gezi esnasında "Suzan Suzi" şarkısını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'a Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik de eşlik etti.