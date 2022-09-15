DİYARBAKIR - Okul servis araçları denetlendi Güncel Haberler Okul önü ve öğrenciler Servis araçları Zabıta ekiplerinin şoförlerle konuşması Denetimlerin gerçekleştirilmesi Diyarbakır'da okul servis araçları denetlendi DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik... Okul önü ve öğrenciler Servis araçları Zabıta ekiplerinin şoförlerle konuşması Denetimlerin gerçekleştirilmesi Diyarbakır'da okul servis araçları denetlendi DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoförlerin haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı. Denetimlerde, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karoser ve lastiklerin okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edildi. Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme de yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Zabıta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DİYARBAKIR - Okul servis araçları denetlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.