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Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu

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Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren çocuk kayboldu

Diyarbakır haber: DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu. A.D.'yi bulmak için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor.

Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri'ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.'nin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Güncel

Dicle Sur su Güncel Haberler

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