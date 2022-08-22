Diyarbakır haber... DİYARBAKIR - Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu
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Edinilen Diyarbakır gelişmesine göre Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu.
Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen çocuk kayboldu.
Alınan bilgiye göre, ailesi ile Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarına vakit geçirmek için gelen 10 yaşındaki çocuk, nehre düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel