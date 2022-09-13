Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'da 'Ahilik Haftası' kutlandı

Diyarbakır'da "35. Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Merkez Yenişehir ilçesinde Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, ahiliği anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, şed kuşanma gösterisi sunuldu. Burada vatandaşlara kadayıf ve ahi pilavı dağıtıldı.

Ayrıca ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere plaket verildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, törendeki konuşmasında, ahiliğin bir anlamda dürüstlüğün, doğruluğun, sevginin, saygının, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanatla buluşması olduğunu söyledi.

Ahiliğin temel ilkeleri olduğunu dile getiren Su, şunları kaydetti:

"Ahiliğin temel ilkelerinde öncelikle esnafımızı mutlu eden başkasını mutlu etme konusudur. Yani esnaf ahilikte müşteriyi memnun ediyorsa, halka hizmet ediyorsa kendisi mutlu olandır. Yine ahilikte çırak, kalfa, usta ilişkisi içerisinde hizmetler yürütülüyor. Üretici ile tüketici arasında rekabet değil, denge ve uzlaşı kültürü vardır. Saygı, çalışkanlık, yardımlaşma, dayanışma ahiliğin en önde gelen prensipleri içerisindedir."

Su, "Alnı açık olacak, eli açık olacak, cömert olacak, yardımsever olacak. Sofrası, kapısı herkese açık olacak. Eline, diline, beline sahip olacak. Eli harama uzanmayacak, dilinde kötü söz ve yalan olmayacak. Belini muhafaza edecek. Kimsenin ırzına, namusuna göz dikmeyecek. Gözünü muhafaza edecek. Gözünü ayıptan sakınacak. Bugün de esnafımız Allah'a şükürler olsun ki bu özellikleri yaşıyor, yaşatmaya devam ediyor. " dedi.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ise ahilik teşkilatının toplumsal, sosyal ve kültürel hayatı düzenleyen bir yapı olduğunu dile getirdi.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe kaymakamları, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ile vatandaşlar katıldı.