Diyarbakır gündem haberi: Diyarbakır'da 4'üncü yılına girecek olan 'evlat nöbeti'ne ailelerden destek çağrısı

Diyarbakır bölgesinden gelen habere göre DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki başlattıkları 'evlat nöbeti'nde 1087'nci güne girildi.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki başlattıkları 'evlat nöbeti'nde 1087'nci güne girildi. çocuklarına kavuşmak için mücadelelerini sürdüren aileler, 3 Eylül'de 4'üncü yılına girecek olan eylemlerine destek çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1087'nci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. 3 Eylül'de 4'üncü yılına girecek eylemle ilgili aileler, hem gece nöbetine başladı hem de basın açıklaması yaparak destek çağrısında bulundu.