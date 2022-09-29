Diyarbakır gündem haberi | Bağlar Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor Güncel Haberler Diyarbakır gündem haberi | Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üst yapı güçlendirme ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde üst yapı güçlendirme ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Mahallesi Demetevler bölgesinde, Alatosun ve Kırkkoyun mahalleleri ile Hasanağa mezrasında yeni yaşam alanlarına yol kazandırdı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle yerine getirildiği belirtti. Mart ayında havaların ısınmasıyla başlayan çalışmaların kararlı bir şekilde sürdürüleceğini dile getiren Beyoğlu, gelen talepler üzerine yeni yerleşim alanlarının yol sorununun giderildiği, ulaşıma açılan yolların asfaltlanmasıyla kış ayları öncesi vatandaşlara rahat bir nefes aldırdıklarını aktardı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz Fen İşleri Müdürlüğü Diyarbakır Bağcılar Bağlar Güncel Haberler

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