Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da üniversite öğrencilerine "Akademi Üniversite" tanıtılıyor

Güncel Haberler

Diyarbakır haberi | Diyarbakır'da üniversite öğrencilerine 'Akademi Üniversite' tanıtılıyor

Diyarbakır haberi... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminali ile Dicle Üniversitesi kampüs alanında açtığı stantlarla gençleri Akademi Üniversite'ye davet etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminali ile Dicle Üniversitesi kampüs alanında açtığı stantlarla gençleri Akademi Üniversite'ye davet etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Akademi Üniversite, 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılmasıyla tanıtımlarına başladı.

Akademi Üniversite eğitmenleri, Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır şehirlerarası otobüs terminalinde kurulan stantlarda gençlere Akademi Üniversite'yi tanıtarak, gençleri bilgilendirdi.

Yapılan bilgilendirmede, Akademi Üniversitedeki faaliyetler anlatıldı.

Stant görevlisi Aydan Ceylan ise, herkesi akademi üniversiteye davet ettiklerini belirterek, Akademi Üniversitenin gençlerin ihtiyacına cevap veren bir yer olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerinden Aziz Ataş, Akademi Üniversite'yi en kısa zamanda ziyaret edeceğini belirtti.

Batman'dan üniversite eğitimi için Diyarbakır'a gelen Hayri Baykara ise merkezi merak ettiğini anlatarak, "Akademi Üniversite hakkında bilgi aldım. İnşallah en kısa sürede ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den gelen üniversite öğrencisi Ayten Taşkınoğlu ise merkezin öğrenciler için faydalı olacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title