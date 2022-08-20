Diyarbakır gündem: Diyarbakır'da 'Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu' düzenlendi

Diyarbakır'da "Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nce (DİSİAD) hazırlanan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği iş birliğiyle yürütülen "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi ile Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında sempozyum düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Edemen, dünyada iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle günde ortalama 5 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Edemen, "Ekonomik açıdan bakıldığında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyeti yılda 600 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Halbuki, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek için harcanan para, iş kazası sonrasında oluşan maliyetlerin kat kat altında olduğu tespit edildi." dedi.

Yürüttükleri projenin odağına mermer sektörünü aldıklarını ifade eden Edemen, bu doğrultuda yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Edemen, bu kapsamda Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenliği Kent Konseyi'nin oluşturulması için 12 Ağustos'ta çalıştay düzenlediklerini ve bunun önemli bir adım olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kentimizde iş sağlığı ve güvenliği üzerine yaşanan sorunları, bu sorunları nasıl çözebileceğimizi, sıfır kazayı şiar edinen işletmelerin nasıl şekillendirileceğini ve her işletmede iş sağlığı ve güvenliği üzerine bir komisyon kurmanın zorunluluğunu çokça tartışacak, somut sonuçlar alana kadar çalışacağız. İSG (iş sağlığı ve güvenliği) Kent Konseyi'mizin çalışma alanlarını ve usullerini belirlemek üzere bir yürütme kurulu oluşturduğumuzu da belirtmek istiyorum. Konseyin yürütme kurulunda bulunan kurumlar Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Madenciler ve Mermerciler Derneği, İŞKUR İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, TMMOB'a bağlı odalar, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu ile Diyarbakır Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası. Bu kurumlara katkılarından ötürü teşekkür ederiz."

DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nevin İl ve Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sempozyumda oturumlara geçildi.