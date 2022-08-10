Diyarbakır gündem: Diyarbakır'da 'kuyumcu' baskını; düşük ayarlı sahte altınlar ele geçirildi Diyarbakır gündem haberi... DİYARBAKIR'da, şikayet üzerine polisin operasyon düzenlediği kuyumcu dükkanında, çok sayıda düşük ayarlı sahte altın bulundu. DİYARBAKIR'da, şikayet üzerine polisin operasyon düzenlediği kuyumcu dükkanında, çok sayıda düşük ayarlı sahte altın bulundu. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, "Kimse Diyarbakır'ın imajını böyle bozamaz" dedi. Olay, Bağlar ilçesi Emek Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, 'Düşük ayarlı sahte altın satılıyor' diyerek polise şikayette bulundu. Ekipler, ihbarlar üzerine DİKO Başkanlığı'ndan rapor istedi. Verilen raporun ardından 2 aylık çalışma yapıldı. Polis ekipleri, kuyumcu dükkanına öğle saatlerinde operasyon düzenledi. İş yerindeki aramalarda, düşük ayarlı sahte altınlar ele geçirildi. Toplanan ürünler, incelenmek üzere kriminale götürüldü. 'DİYARBAKIR'IN İMAJINI KİMSE BÖYLE BOZAMAZ' DİKO Başkanı Mehmet Yüksel ise altın konusunda çok sayıda kişinin kenti tercih ettiğini söyleyerek, "Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme yaptık. Rapor tuttuk, daha sonra inceleme yapılmak üzere iş yerine gittik. Diyarbakır'ın kimse imajını böyle bozamaz. Sektöre zarar veren herkesin üzerine gideceğiz. Denetimler sürecek, merdiven altı üretimler yapılmayacak" dedi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya Mehmet Yüksel Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

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