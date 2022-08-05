Diyarbakır gündem: Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler

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Diyarbakır gündem: Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır gündem: Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır haber... DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

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DİYARBAKIR'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşların bazıları sur diplerini ve onları çevreleyen parklardaki gölgelikleri tercih etti. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, çoğu vatandaş evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Çocuklar ise tehlikesi ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarında serinledi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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