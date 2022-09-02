Diyarbakır haberi... Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Kaya, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan ailelerle görüştü.

Yeni Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ayağının tozuyla 4 yıldır oturma eyleminde olan ailelerle bir araya gelerek kendilerinin ve evlatlarının nasıl mağdur edildiğini dinledi.

Ailelere hitap eden Kaya, "Sizin başlatmış olduğunuz bu mücadele çok önemli. Hain terör örgütü yıllarca sizlere büyük acılar yaşattı. Bunların kökünü devletimizin kararlığı sayesinde kazıyacağız. Siz, teröre büyük darbe vurdunuz. Bizim temennimiz evlatlarınıza sağlıklı sıhhatli bir şekilde kavuşmanızdır. Biz her zaman sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Her ne sorun, sıkıntı olursa birlikte aşacağız. Devletimiz ilelebet yaşayacak, bayrağımız özgürce sonsuza kadar dalgalanacaktır" ifadelerinde bulundu.

Kaya, daha sonra ailelerin çocuklarına oyuncak, anne ve babalara çiçek hediye etti. - DİYARBAKIR