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Diyarbakır gündem: Diyarbakır anneleri çocuklarını istiyor

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Diyarbakır gündem: Diyarbakır anneleri çocuklarını istiyor

Diyarbakır haberi: Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi,1086'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan alacağız. Evlatlarımızı bize versinler. Yavrularımızı bıraksınlar. Zaman geçtikçe çocuğuma olan hasretim daha da artıyor. Artık dayanamıyoruz." ifadelerini kullanan Nilifırka, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Hacı Göger ise evladına kavuşuncaya kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirtti.

Göger, "Anneler ve babalar olarak evlatlarımız peşindeyiz ve evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerdeyiz. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Eylül Güncel Haberler

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