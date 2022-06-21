Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı - Haberler

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Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sitedeki diğer iş yerlerine sıçramaması için çaba gösteren itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

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