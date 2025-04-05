Diyarbakır Esnafı 9 Günlük Bayram Tatilinde Yüzleri Gülümsetti

- Diyarbakır esnafı 9 günlük bayram tatilinin keyfini çıkardı, yüzler güldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 9 gün süren bayram tatili, kentteki esnaf için adeta bereket getirdi. Tatil boyunca artan ziyaretçi ve alışveriş hareketliliği sayesinde esnafın yüzü güldü, satışlarda önemli bir canlanma yaşandı.

Bayram tatili dolayısıyla Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi ve kültürel mekanları gezmenin yanı sıra alışverişe de büyük ilgi gösterdi. Özellikle tarihi Sur ilçesindeki çarşılar, hanlar ve geleneksel el sanatları dükkanları yoğun talep gördü.

9 günlük bayram tatili, Diyarbakır'da hem sosyal hem de ekonomik anlamda pozitif bir hava oluşturdu. Esnafın yüzünün gülmesi, kentin turizm ve ticaret potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Esnaf, bu tür uzun tatil dönemlerinin ticari canlılık sağladığını vurgulayarak, bu bereketin devamını diledi. Esnaf Nihat Altın, 9 günlük bayram tatilinde turistlerin genellikle Ulu Cami, Hz. Süleyman Cami, Hasan Paşa hanını tercih ettiklerini söyledi. Altın, "Çok kalabalık herkese şöyle Diyarbakır'ın meşhur kahvesini ikram ediyoruz. İkram ettiğimiz için turistler zaten Diyarbakır'ın kültürünü ondan sonra görgüsünü, terbiyesini gördüğü için çok hoşlarına gidiyor. İşler iyi çok şükür 9 günlük bayram tatilinde çok ilerleme oldu, turistlerimiz çok olduğu için işlerimiz yoğun oldu, 9 günlük bayram tatili iyi geçti" dedi.

Gamze Karacan da bayram yoğunluğunun olduğunu söyledi. Karacan, "Çok güzeldi şu anda da çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Tesbih işletmecisi Nihat Güngör'de, yerli, yabancı turistlerin geldiğini ve esnafın yüzünün güldüğünü söyledi. Güngör, "Çok şükür bana tek değil tüm esnafa yaradı. Yeme, içme, hediyelik türleri, turistlerin hepsi alışveriş yaptı" şeklinde konuştu.

Döner ustası Kerim Yalçın, işlerin çok güzel gittiğini söyledi. Yalçın, "Bayram güzel geçiyor. Burası İstanbul Taksimi geçti. İstanbul Taksim'de bu kadar kalabalık yoktu, bu kadar turist yoktur bence. Bayağı bir yoğunuz yani yerli yabancı turistlerimiz çok var inşallah daha çok bekleriz herkes de memnun yerli ve yabancısıyla inşallah daha güzel olur Diyarbakır" ifadelerini kullandı.

Tatlıcı esnafı Samet Altınok ise, bayramın iyi geçtiğini ve satışların çok arttığını söyledi.

Ciğer ustası Şehmuz Kömür'de bayramların ciğer gibi güzel geçtiğini ve bu şekilde devam etmesini istediklerini dile getirdi.

(MAK-AKK-Y)