Diyarbakır Ergani'de 2 Bin 167 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada bir araçta yapılan aramada 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.