Diyarbakır Ergani'de 2 Bin 167 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada bir araçta yapılan aramada 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Ergani'de polis ekipleri asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 167 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel